Alleen met duizenden euro’s extra kan CulturA & Zo ‘huiskamer van het dorp’ blijven

Uitslaande brand bij woning in Valkenbos­kwar­tier, meerdere woningen ontruimd

Bij een woning in de Daltonstraat in Den Haag is maandagavond brand uitgebroken. De brandweer schaalde iets voor 20.30 op naar het sein ‘grote brand’. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Er is sprake van een uitslaande brand aan de achterkant van het huis. Enkele woningen zijn ontruimd.