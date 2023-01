Allemansvriend Obi (55) overleden bij ongeluk: ‘Stond voor iedereen klaar’

‘Onze lieve vader, broer, vriend en collega is onverwachts overleden bij een eenzijdig ongeluk in Schipluiden’, schrijven nabestaanden. ‘Hij is helaas in stilte alleen overleden, zijn lichaam is een aantal dagen later gevonden in het water naast zijn scooter.’



Het lichaam van Obi werd donderdagochtend even na 10.30 uur door een voorbijganger gevonden in het water langs de weg. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. Hij was al overleden. Uit onderzoek is gebleken dat de Maassluizer door een eenzijdig ongeval om het leven is gekomen.



Hoe hij plots te water kon raken is nog onduidelijk. De nabestaanden schrijven dat hij al een aantal dagen overleden was, maar de politie weet dat Obi woensdagavond nog met een automobiliste heeft gesproken. De vrouw stond met haar rode auto stil op de kruising van de ‘s Herenstraat met de Prinses Beatrixlaan/Molenweg in Maasland en zou tussen 22.00 en 22.30 uur met Obi hebben gepraat. De politie is nog op zoek naar haar.