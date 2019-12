Als Catharine 'ratatouille' uitspreekt, is de neiging om aan te schuiven moeilijk te onderdrukken

Ze werd geboren in het Franse Grenoble, woonde lang in Duitsland en nu al jaren in Delft. Gelukkig is Catherine Bij de Vaate, in Delft bekend als betrokken gemeenteraadslid voor GroenLinks, haar prachtige Franse accent niet verleerd. Als zij het woord 'ratatouille' uitspreekt, is de neiging om aan te schuiven moeilijk te onderdrukken.