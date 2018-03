Als de brug opent, verschijnt er een gedicht

Wisselsoap Fortuna haalt opgelucht adem: korfbalclub krijgt alleen boete

30 maart De eerste wedstrijd in de play-offs van de Korfbal League tussen Fortuna/Delta Logistiek en PKC wordt niet overgespeeld. De Delftse korfbalvereniging hing die straf boven het hoofd, nadat de ploeg negen keer had gewisseld, in plaats van de maximaal toegestane acht keer.