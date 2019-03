'Als kind wilde ik al altijd alles proeven'

Als eigenaresse van ONE Kappers in Delft heeft Nicoline Hoevenaar weinig tijd om te koken. Maar als ze er toe komt, trekt ze een werkblad vol verse ingrediënten uit de kast. ,,De köfte die ik nu maak, daar zijn we allemaal gek op. Het is wel een beetje gedoe, maar ik hoef het meestal niet zelf te maken. Mijn man Rody is me vaak voor in de keuken omdat hij eerder thuis is. Wel lekker makkelijk..."