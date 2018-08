Amerikaanse hipsters gaan vol voor onze streekproducten

De handel in borden en tegels krikte, samen met de verkoop van twee bedrijfstakken, de jaarcijfers van de Royal Delft Group op van één ton verlies naar vijf miljoen euro winst. Vulpennenzaak P.W. Akkerman in de Passage doet ook al goede zaken. Haagse inkt met namen als Parkpop purper is een wereldwijde hit, kijk maar op YouTube.



Tik 'Akkerman inkt' in en je krijgt minutenlange verhandelingen over Akkerman blauw, uitgeprobeerd met drie verschillende vulpennen. Of een filmpje van ene Jake, die ‘weggeblazen is’ door de kwaliteit van SBRE Brown - zes minuten lang. De populariteit van YouTube-filmpjes, waarin je alleen handen ziet die een product betasten - zie het filmpje van Devon waarin hij er 8 minuten (!) over doet om Akkermans Royal Blue open te maken - heb ik nooit begrepen. Vermoedelijk zijn het vakgekkies, die hun hobby aan de wereld ventileren en zichzelf graag horen kletsen. Of het zijn mensen die - niet gehinderd door enige vorm van kennis - hopen op een YouTube-succes.