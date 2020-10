Amper tot geen vreugdevuren door strengere regels: ‘Oud en nieuw wordt nooit meer zoals het was’

Of straks in de Delftse wijken van het bizarre jaar 2020 afscheid wordt genomen met in brand gestoken pallets, kerstbomen en andere brandbare zaken, is dan ook zeer de vraag. Voor een vreugdevuur is namelijk een evenementenvergunning nodig, waar een waslijst aan regels en bepalingen aan hangt. De termijn voor de ‘inschrijving’ van vreugdevuren is al verstreken.