Amsterdammer (26) vast voor coffeeshopoorlog in Delft

De binnenstad van Delft is de laatste paar maanden vaker slachtoffer van aanslagen. Afgelopen maandag schoot de politie nog op een verdachte die met een wapen bij de coffeeshop in de Breestraat zou staan. Desondanks wist de verdachte te ontkomen.



Niet veel later werd er bij het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer een 18-jarige jongen op de stoep gelegd met schotwonden, hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of er verband is tussen de twee incidenten.



Het laatste incident is er één in een reeks van aanslagen in Delft, die begon op 8 mei met de beschieting van coffeeshop The Future. Daarbij wordt ook een zonnestudio geraakt. Negen dagen later, op 17 mei, is het opnieuw raak. Onbekenden bestoken zowel coffeeshop The Future als The Game met een granaat.