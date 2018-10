Angst in Delftse Breestraat na aanslagen: 'Ik voel me onveilig'

'In elk stad is er wel eens wat', dacht een van de bewoners van de Breestraat na het eerste incident in haar straat. Maar inmiddels heeft ze die mening bijgesteld. ,,Ik voel me wel onveilig. De laatste keer dacht ik: dit kan echt niet meer. Op een gegeven moment ga je er wel aan denken om te verhuizen.'' Ze blijft in verband met de geweldsgolf liever anoniem. ,,Ik kreeg de hele scene mee maandagochtend, ik hoorde 'halt', 'stop'. En ook het schieten is heel surrealistisch, als een klappertjespistool, maar dan veel harder.''