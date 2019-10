Angst onder Delftse ouderen voor bloedprikbende: ‘Je zal maar net voor de verkeerde opendoen’

Onder ouderen in Delft is grote onrust en angst ontstaan voor de zogenoemde bloedprikbende. Bendeleden bellen bij oudere mensen aan om bloed te prikken. Terwijl dat gebeurt, wordt het slachtoffer bestolen. ,,Je vertrouwt niemand meer.”

De bloedprikbende heeft al op verschillende plekken in Utrecht toegeslagen en ook minstens één slachtoffer gemaakt in Delft. ,,We hebben het er al over gehad en adviseren mensen voorzichtig te zijn tegenover vreemden en altijd te vragen naar legitimatie. Onze ongeveer dertig medewerkers hebben alle een duidelijk legitimatiebewijs”, reageert medewerkster Gerda van de Trombosedienst Delft en omstreken.

Volgens een politie-woordvoerder dienen met name ouderen in Delft ‘voorzichtig te zijn’. Het gaat vermoedelijk om ‘één groep, die in wisselende samenstelling opereert’. ,,Als er onbekenden aanbellen, doe dan niet gelijk open. En als mensen het niet vertrouwen, hou dan de deur dicht en bel de politie.”

De dieven gaan eer gewiekst te werk. Het oudere, Delftse slachtoffer kreeg vooraf zelfs een telefoontje dat er iemand aan de deur zou komen van ‘een soort trombosedienst’, om bloed te prikken. Even later belde er een vrouw in donkere kleding aan, die werd binnengelaten. Al gauw bleek het om een babbeltruc te gaan; er werd in tegenstelling tot bij slachtoffers in Utrecht geen druppel bloed geprikt.

Waarschuwen

,,We zijn gewaarschuwd, ik heb het nieuws gelezen. Helaas kunnen we zo snel niet iedereen benaderen, want we hebben ruim 600 leden”, vertelt Paul Dresmé, voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Delft. ,,Maar tijdens een bijeenkomst, komende zondag, zijn er ongeveer 50 leden. Dan zullen we benadrukken dat ze erg voorzichtig moeten zijn. Als je als oudere op deze manier slachtoffer wordt van een babbeltruc, dan is dat natuurlijk dramatisch.”

Martha de Goede (89) is in elk geval op haar hoede. Ze woont in een aanleunwoning in het Hof van Delft. ,,Ik moet u zeggen dat ik er angst van krijg. Er bellen regelmatig mensen aan bij mij, maar die ken ik bijna allemaal. Maar je zal maar net voor de verkeerde opendoen.” Dat laatste is ook de vrees van Jan van Wingerden (86), woonachtig in de wijk Buitenhof. ,,Je vertrouwt niemand meer zo langzamerhand en dat vind ik triest. Maar van mijn bloed blijven ze af. En van mijn spullen.”