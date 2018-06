Annemarie Benthem uit Delft is beroemdheid in de haakwereld

Haar nieuwste boek ligt bovenop een dikke stapel met literatuur. Het zijn voornamelijk Engelstalige tijdschriften met artikelen over het Delftse haakfenomeen. Annemarie Benthem (42) is een beroemdheid in de haakwereld. Haar patronen voor kikkers, muizen, kleden, uilen en tassen worden wereldwijd verkocht.

Maar in Nederland kent niemand haar. Met een sportieve staart in haar blonde haar, nauwelijks make-up en een grote glimlach ontvangt ze de verslaggever in haar moderne lofthuis in hartje Delft. Annemarie is de nuchterheid zelve. Alhoewel het verschijnen van haar laatste boek Crochet in the city wel voor buikpijn van de zenuwen zorgt. ,,Ik kan het boek zelf niet inkijken'', bekent de haakster. ,,Te bang dat ik een foutje tegenkom dat ik niet meer kan corrigeren.''



Het nieuwe boek ligt sinds een paar dagen bij de boekhandel. Het bericht dat Paagman en Bruna exemplaren bij het Centraal Boekhuis hebben ingeslagen is iets om driftig met de uitgeefster van het boek over heen en weer te appen. Want dat de lokale boekhandel je heeft genoteerd blijkt toch nog leuker te zijn dan als de Woman's Weekly uit de Verenigde Staten je belt, omdat ze een 'special' met je willen maken. ,,Verschijnen in tijdschriften in Amerika of Engeland is nogal abstract. Dat is zo ver weg. Als je híer in de boekhandel ligt, voelt het gewoon veel echter.''

Quote Ik kan het boek zelf niet inkijken. Te bang dat ik een foutje tegenkom dat ik niet meer kan corrigeren Annemarie Benthem

Kluns

Annemarie begon een paar jaar geleden pas met haken. Tijdens de handwerklessen op de lagere school was ze een kluns. ,,Ik kon er niets van en vond het ook niet leuk.'' Pas toen ze, om haar zus een plezier te doen, meeging naar een handwerkworkshop in Wateringen kreeg het haken haar te pakken. Ze begon een blog en merkte tot haar grote verrassing dat ze volgers kreeg die haar bestookten met verzoeken om patronen. ,,Eerst gaf ik die weg, maar toen ben ik een onlinewinkeltje begonnen en verkocht ik mijn patronen ook aan buitenlandse uitgevers.''

Trend

Haken is een grote trend. Tegenwoordig wordt van alles gehaakt, van vloerkleden tot bikini's. Het in het Engels en Nederlands geschreven Crochet in the city is een gok. Het wordt uitgegeven door een vriendin, niet meer door een grote uitgever. ,,Dan hebben we alles zelf in de hand en wordt het precies zoals we denken dat het goed is. Als dit boek geen succes is dan is het mijn eigen schuld. Dan ben ik te eigenwijs geweest. Maar ik denk dat ik wel weet wat hakers willen.''



Via haar blog zijn er mensen in Delft, Westland en Den Haag die Crochet in the city al reserveerden. Zij kregen het boek persoonlijk door de schrijfster overhandigd. ,,Tot vijftien kilometer bezorg ik het boek thuis. Met de fiets'', zegt ze vrolijk.

Quote Tot vijftien kilometer bezorg ik het boek thuis. Met de fiets Annemarie Benthem

Van haakpatronen ontwerpen word je niet rijk. Het Delftse haakwonder is daarom ook nog steeds een rijksambtenaar. Maar wel eentje die in het weekend even naar Londen vliegt om handwerkjournalisten te vertellen over de wondere wereld van het haken. ,,Wist je dat de beste haaksters uit Turkije komen en dat vrouwen wereldwijd patronen uitwisselen en praten over kleuren en materialen?''