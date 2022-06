Anselmo doodde zijn oom uit ‘noodweer’, maar blijft in de cel: ‘Wist niet wat ik moest doen’

Vrijwel nergens in Nederland is het zo moeilijk om een huis te vinden als in Leidschen­dam-Voor­burg

In geen enkele grote gemeente in Nederland is het zo lastig om een eengezinswoning te krijgen als in Leidschendam-Voorburg. Een huis vinden is er sowieso een hele klus: de vraag naar woningen is anderhalf keer groter dan het aanbod. Alleen Amsterdam en Amstelveen doen het slechter.

