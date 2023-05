Arjan mag zijn ‘Nieuwe Vermeer’ in de stad van de kunstenaar zelf laten zien: ‘Een eervolle plek’

Wonen in de wijk van de toekomst? Het kan in Pijnacker: ‘Aandacht voor groen en dorpse karakter’

Wonen in de Randstad in een wijk die een dorps karakter heeft, goed bereikbaar is én waar is gedacht aan het veranderende klimaat? Het kan. Tussen de provinciale weg N470 en het centrum van Pijnacker in verrijst de komende jaren de nieuwe wijk: Tuindershof genaamd. ,,Mensen willen niet alleen meer een mooie woning, er moet ook aandacht zijn voor natuur en milieu.”