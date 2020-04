Arts van corona-afdeling roept kinderen op om tekeningen te maken: ‘De witte muren zijn nu nog erg leeg’

De corona-afdeling van verpleeghuis de Bieslandhof in Delft is vorige week maandag geopend, maar de muren zijn nog erg kaal. Het mag huiselijker, vindt arts Sebastiaan van Beek. Daarom roept hij kinderen via een filmpje op Facebook op om hun tekeningen in te sturen.

Hoelang loopt u al rond op de afdeling?

,,Ik ben eigenlijk werkzaam als huisarts in Den Haag, maar zag de impact van de coronacrisis en besloot te helpen. Nu ben ik de arts op de corona-afdeling van de Bieslandhof. De ruimte werd niet meer gebruikt. In een paar weken is hier een coronacentrum uit de grond gestampt. Coronapatiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben maar te verzwakt zijn om naar huis te gaan, komen op deze afdeling terecht. Soms om te herstellen, soms om te overlijden.”

En toen u daar rondliep dacht u meteen... het kan hier wel een opfrisbeurt gebruiken?

,,Ja, de witte muren zijn kaal en leeg. Het is helemaal niet gezellig. Patiënten mogen ook geen eigen spullen meenemen, zoals op een normale afdeling. Toen ik op de afdeling ging werken, kreeg ik van mijn nichtje van zes jaar een tekening. Een ingekleurde bel met de tekst:‘Lieve ome Bas, succes op de corona-afdeling’. Dat was hartverwarmend, dus toen dacht ik, daar moeten we de afdeling mee versieren voor de patiënten.”

Heeft u veel reacties gehad op het filmpje?

,,Ja heel veel. Het filmpje is op de Facebookpagina van de Gemeente Delft al 35.000 keer bekeken. Ik kreeg reacties met foto’s van tekeningen, gedichten en schilderijen. Gezinnen zijn creatief aan de slag gegaan. Mijn nichtje is in ieder geval heel trots dat haar tekening de aanleiding is. De patiënten zijn ook erg positief over het idee, ze krijgen geen bezoek dus hebben op deze manier toch nog steun.”