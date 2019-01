Asbest vrijgekomen bij schoorsteenbrand

Buurtbewo­ners Wippolder flink geschrok­ken van explosie in bovenhuis

15:23 Bij sommige buren aan het Nassauplein zit de schrik er goed in. Zoals bij Grar Nooijen, wier woning vier deuren verwijderd is van de plek waar afgelopen nacht een harde explosie klonk. ,,Ik was in diepe slaap, maar tegen tweeën schrok ik wakker van twee harde klappen,’’ zegt de Delftse vrouw. ,,Ik zat direct rechtop in bed. Binnen de kortste keren stond het hier vol met brandweer- en politieauto’s.”