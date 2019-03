Auto Errol Janssen na moord Karel Pronk bij clubhuis Hells Angels in Friesland gezien

De zoektocht naar Errol Janssen, ook wel bekend als Mick van der Laan, gaat onverminderd door. Hij wordt ervan verdacht Karel Pronk op 7 augustus bij koffiehuis Het Kalf in Delft te hebben vermoord. Hoewel hij nog niet is gevonden, zijn wel al tientallen tips over Janssen binnengekomen. Het team Onderwaterzoekingen van de politie heeft naar aanleiding van die tips vandaag naar het moordwapen gezocht in een sloot aan de Hendrick De Keyserweg. Daar zou Janssen kort na de moord op Pronk zijn gezien. Janssen zou zijn hondje hebben uitgelaten bij het water en gezien zijn tussen het riet. De zoektocht naar het wapen leverde vandaag niets op.



Verder weet de politie dankzij de tips ook dat Janssen waarschijnlijk na het uitlaten van zijn hond met een Volkswagen Polo naar Friesland is gereden. Het voertuig, met kenteken RG-TG-91, werd aan de Marconistraat in de plaats Harlingen gespot bij het clubhuis van de omstreden motorclub Hells Angels. Dat was rond 23.50 uur op 7 augustus. Ongeveer een uur later werd diezelfde auto gezien op een carpoolplaats aan de Getswerderdyk in Franeker. Ondanks dat het volgens een woordvoerder lang geleden is, vraagt ze toch om getuigen die wellicht bij die carpoolplek iets hebben gezien. De politie houdt er rekening mee dat Janssen vanaf de carpoolplek met een ander voertuig verder is gereden.