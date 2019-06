Auto gaat op A13 bij Delft-Zuid in vlammen op

La Place stelt opening De Hoven Passage uit

10:11 Het bekende restaurant La Place heeft de opening in winkelcentrum De Hoven Passage uitgesteld. Dat meldt Indebuurt Delft. Liefhebbers van soep, rijk belegde broodjes en smoothies kunnen naar verwachting pas in het eerste kwartaal van 2020 in La Place terecht. Aanvankelijk stond de opening gepland voor volgende maand.