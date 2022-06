Auto in lichterlaaie in Delftse Van Adrichemstraat

Man (41) rijdt met drugs en alcohol op terwijl twee kinderen op achterbank zitten

De politie heeft zaterdag een 41-jarige man uit Wassenaar aangehouden die onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur was gekropen. En dat terwijl hij ook nog drie passagiers bij zich had, waaronder twee kinderen. Tevens bleek hij al drie jaar niet in het bezit van een geldig rijbewijs en had hij nog drie boetes openstaan.

