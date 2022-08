Auto met drie inzittenden aangehouden op A13 bij Delft na melding persoon met vuurwapen

Priegelen en puzzelen met miniaturen: Maarten werkte jaren aan modellen van Le­ly-machines

In de hal van de Lely Campus in Maassluis staan, naast borstbeelden van de oprichters Cornelis en Arij van der Lely, een serie schitterende modellen van de machines waarmee het bedrijf in de bijna 75 jaar van zijn bestaan agrarisch Nederland versteld heeft doen staan. De minutieus, in schaal 1 op 10, nagebouwde machines komen van de hand van Maarten Jordaan uit Maasland.

16 augustus