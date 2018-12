Auto te water in Pijnacker, bestuurder overlijdt

Video Van Bijster­veldt ‘blij met zaak als Pavarotti’

8:41 Ze hield een warm pleidooi voor durvende ondernemers als René Bogaart, beklom even later een ladder en lijmde de laatste Delfts blauwe tegel in een enorm tableau. Burgemeester Marja van Bijsterveldt was zondagmiddag bij de officiële opening van Pavarotti Delft duidelijk in haar sas.