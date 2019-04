Auto te water langs A13, brandweer redt twee inzittenden

De auto raakte door nog onbekende reden van de weg af, kwam in de sloot terecht en kwam met de voorkant hard tegen de kant aan. Door die klap raakten de twee inzittenden bekneld in het voertuig. De brandweer moest er aan te pas komen om de mensen uit de auto te bevrijden.



Behalve de brandweer kwamen nog een grote kraan, politiewagens, ambulances en een traumahelikopter op het ongeluk af.



Het gaat om een eenzijdig ongeval, wat inhoudt dat er geen andere voertuigen bij betrokken waren. De politie gaat onderzoek doen naar hoe de auto in de sloot terecht is gekomen.



