AutoMaatje half december van start in Pijnacker-Nootdorp

AutoMaatje is bedoeld voor senioren en mensen die minder mobiel zijn en geen beschikking hebben over een auto. Ze kunnen via de service een rit inboeken voor een boodschap of een bezoek aan het verpleeghuis. De chauffeurs zijn vrijwilligers uit de gemeente die met hun eigen auto rijden. AutoMaatje is een initiatief van de ANWB en is in honderd andere gemeenten actief.