Automobilist knalt tegen hekwerk Brasserskade en raakt gewond

VV Schiplui­den kijkt met argwaan naar de toekomst: ‘De gemeente draait ook de midden­stand de nek om’

VV Schipluiden sluipt dit seizoen als een grijze muis door de derde klasse. Maar het zijn niet de sportieve prestaties die in het dorp in Midden-Delfland het gesprek van de dag zijn. De club vreest voor de toekomst nu de vergrijzing in het dorp sterk toeneemt en de sportclubs in Schipluiden al een tijd leden verliezen.

12 april