Automobilist knalt tegen vangrail op A13 bij Delft

Mijn Paleisje Randi houdt van huizen opknappen: ‘Het is leuk om vanuit een oud fundament een nieuw thuis te maken’

Randi de Vries is niet vies van een flinke renovatie. Ook haar vorige huis werd helemaal opgeknapt. Want, zegt Randi: één keer is geen keer. Het project aan de Piet Moeskopsstraat in Den Haag is nog in volle gang. ,,Ik vind het leuk om vanuit een oud fundament een nieuw thuis te maken. Het is mooi dat je kunt voortborduren op wat anderen zijn begonnen.”