Automobilist raakt met te veel drank op van de weg en ramt een tuinhek

Raad heeft veel vragen over verhuizing dierenpen­si­on, nieuw aan te leggen weg kost de gemeente acht ton

De verhuizing van een dierenpension in Pijnacker is geen gelopen race. Politieke fracties zijn niet per se enthousiast over de plannen van de gemeente om de hondenschool en -opvang te vestigen in de Oude Polder. ,,Straks betalen we acht ton alleen voor een weg naar het dierenpension.’’

10 september