Automobilist rijdt door na ongeluk Schipluiden

Zo kijkt de politie met slimme camera mee naar bellers achter het stuur: telefoon in de hand? 350 euro boete

De politie gaat met hulp van een slimme camera strenger controleren op het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Je hoeft niet eens te bellen of te appen om op de bon te worden geslingerd. Wie tijdens het rijden een telefoon in de hand heeft, krijgt een boete van 350 euro.

28 september