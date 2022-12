Automobiliste rijdt gracht in

Zoetermeer Oude kast in rijtjes­huis blijkt topstuk voor museum: ‘Kon hypotheek meteen afbetalen’

Een oude kast in een doorsnee rijtjeshuis waar een Zoetermeerse haar servies in zette, bleek zó bijzonder dat het Rijksmuseum het kocht. Het meubel staat nu in dezelfde zaal als de Nachtwacht. De eigenaresse hoeft zich geen zorgen meer te maken over haar pensioen. ‘Medewerkers van het museum openen de kast nu met witte handschoentjes, terwijl wij er als kind gewoon verstoppertje in speelden'.

25 december