Avondje uiteten eindigt in flink vuurgevecht: Delftenaar (33) beschoten vanuit auto met vier mannen

De man uit Delft was op zondag 8 mei uit eten ‘met een kennis’, zo zegt de politie. Het tweetal bracht de avond door bij restaurant Masha in Capelle aan den IJssel. Vlak voor middernacht zette hij de kennis af aan de Geuzenlaan in Rotterdam-West. Als de 33-jarige man zijn passagier heeft uitgelaten, gaat het helemaal mis. De Delftenaar wordt belaagd door ‘een aantal mannen’.

Daarbij wordt er op hem geschoten en raakt hij gewond. ,,Hij was nog wel aanspreekbaar, een omstander bracht hem in zijn eigen auto naar het ziekenhuis”, aldus de politie. De mannen gaan er na het schieten vandoor met een auto. Getuigen van de schietpartij geven het kenteken van de auto door aan de politie, die het voertuig later in Rotterdam-Zuid weet op te sporen.

De politie is nu op zoek naar meer informatie over de schietpartij, zoals over wat er voorafgaand aan het schieten is gebeurd. ,,Mensen die meer kunnen vertellen over de aanleiding of die camerabeelden hebben waar iets bijzonders op te zien is, worden gevraagd zich te melden”, zegt de politie. Ook andere informatie over de schietpartij is welkom bij de politie.