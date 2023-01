Avondvierdaagse mogelijk afgelast door tekort aan vrijwilligers

De avondvierdaagse wordt al sinds 1963 jaarlijks in Delft georganiseerd. Tot 2019 ging dat altijd goed, maar nu zit de organisatie in de problemen. Het goed laten verlopen van de tocht is, net als in menig andere stad, te danken aan de vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Die zijn meestal wel te vinden tussen de vele ouders van deelnemers, maar ze behouden, blijkt een grotere opgave.

Als de kinderen van school zijn, wordt de verbondenheid met het wandelevenement snel minder, zo merkt bestuurslid José van Winden. ,,Toen ik begon, zaten mijn kinderen nog op school, maar dat is nu al dertien jaar geleden. Destijds was er hetzelfde probleem met een verouderd bestuur, maar dat hebben we toen mooi aan weten te vullen. In de loop der jaren is de één na de ander afgehaakt; we zijn van acht naar drie bestuursleden gekrompen.”

Niet meer vol te houden

En dat is niet meer vol te houden, volgens van Winden. ,,Met zijn vijven ging het nog wel, maar er moet van alles gebeuren, zeker qua communicatie met de scholen. Eind mei begint de avondvierdaagse al, dus als we voor 1 maart niet genoeg vrijwilligers hebben, moeten we ermee stoppen, ben ik bang.”

Of ook de kinderen de avondvierdaagse na drie jaar afwezigheid nog weten te vinden, is ook nog de vraag, volgens van Winden. ,,Het is misschien wel een beetje weggeëbd, vrees ik. We gaan het zien, eerst maar eens een bestuur op de been brengen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.