Babyzwanen in paniek: ouders op mysterieuze wijze verdwenen

Verboden

Naast het jagen op zwanen is ook zwanendriften in Nederland verboden. Van Viegen: ,,Een aantal jaar geleden waren er veel zwanendrifters actief in de regio. Bij het driften worden de dieren op een wrede - bijna middeleeuwse manier – hun vrijheid om te vliegen afgenomen door een gedeelte van de vleugel af te knippen. De dieren worden daarna voor hoge bedragen verhandeld binnen en buiten de landgrenzen. Afschuwelijk!''



Ook de politica roept inwoners van Pijnacker op om extra alert te zijn. ,,We zijn erg bezorgd over de verdwijning van de zwanen en het lot van deze dieren. We roepen alle inwoners op om zeer alert te zijn, ook in de vroege ochtend en avondschemer. En als er een verdachte situatie is, meld het bij de politie via 112 of 144.''



