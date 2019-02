Barrelrace brengt Delftse vader en zoon tot poolcirkel

Column Bestond er maar een valetpar­king voor politieke partijen, dan zou ik er wel een paar willen stallen

6:30 De allereerste fiets is in 1813 uitgevonden door een Duitser, baron Karl von Drais; vandaar dat ze die in de oorlog allemaal terug wilden. Wie in het centrum van Den Haag zijn fiets terug wil, hoeft enkel het bonnetje te overhandigen dat D66 wil uitdelen: ze pleiten voor valet-parking voor fietsers.