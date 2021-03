Bart en Liedieke verkopen rijksmonumentaal grachtenpand aan Oude Delft: ‘Een Oude bierbrouwerij’

Ze kochten het huis in 1976, op 26 en 30-jarige leeftijd. Jong en onbezonnen, maar blijkbaar gezegend met een prima vooruitziende blik. Doelbewust en met het oog op de toekomst uitgezocht. ,,We hadden de makelaar twee jaar eerder een hele specifieke zoekopdracht meegegeven. Een groot familiehuis in Delft, aan deze kant van de gracht. Ondanks de omvang heeft het altijd heel knus aangevoeld. We wonen er al die jaren met heel veel plezier”, zegt Liedieke. ,,Het was ook fijn om in het voorhuis voor korte en langere tijd vrienden te kunnen laten wonen met eigen keuken en badkamer.”