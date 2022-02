26 juli 2014. Het is de dag waarop het leven van de toen nog 21-jarige Bas Gelton een totaal andere wending kreeg. De Pijnackernaar stond op Times Square in New York, waar hij met zijn ouders op vakantie was, een sigaretje te roken. Tot hij bij zijn nekvel werd gegrepen. Een modellenscout was voor zijn uiterlijk gevallen en wilde met hem aan de slag.