Basisscholen krijgen bezoek van TU Delft: ‘Wauw, een echte professor in de klas’

column Wanneer bent u voor het laatst een been kwijtge­raakt op een landmijn?

Stel: er woedt een oorlog in je hoofd. Of in je lijf. Kun je die oorlog winnen? Zeker als je die verwonding hebt opgelopen in een echte oorlog? Met die vraag ging de Engelse prins Harry aan de slag nadat hij zelf gediend had in Afghanistan. Het resultaat zijn de Invictus Games, waarbij oorlogsveteranen hun mentale en fysieke letsel samen verwerken door te sporten.

