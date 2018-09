Bedreigingen, beschoten winkels en executie: Delft in greep van geweld

Fietsster zwaarge­wond door botsing met tegenlig­ger in tunneltje

7:40 Een fietsster is gisteravond ten val gekomen in het fietstunneltje in de verlenging van de Colijnlaan in Delft door een botsing met een andere fietser, die niet meer op tijd kon remmen. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt.