Bedrijfje voor noodreparatie aan kunstgebit

Leuke naam, Krakk.



,,Dank je. We vonden dat de naam gelijk duidelijk maakt waar het om draait. Wij doen noodreparaties. We maken geen nieuwe gebitten, ook al zijn we daar wel voor opgeleid. Dan zouden we een andere naam hebben verzonnen. We zijn dus ook geen concurrenten van praktijken die dit wel doen.''



Hebben jullie een gat in de markt gevonden?



,,We denken dat het een goed idee is. Stel: de prothese gaat stuk op vrijdagmiddag. Vaak kun je dan pas maandag of dinsdag terecht bij je tandarts of tandprotheticus. Er zijn mensen van wie de eigen partner ze niet eens mag zien zonder kunstgebit. Laat staan dat ze naar een feestje gaan. Dan is dit een uitkomst.''



Zo'n kapot kunstgebit ligt gevoelig?



,,Laten we het niet te zwaar maken, maar je eigenwaarde daalt wel. Er kleeft sowieso al een stigma op het dragen van een prothese.''