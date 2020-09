Begraven worden in een ‘levende doodskist’ kost rond de 2000 euro

Deze ‘levende doodskist’ laat overlede­nen weer een worden met de natuur

14 september Overledenen kunnen vanaf nu op een nieuwe manier worden begraven, namelijk in een ‘levende doodskist’ van mycelium. ,,Op deze manier kunnen mensen weer een worden met de natuur, zodat ze de bodem kunnen verrijken in plaats van vervuilen.’’ Afgelopen week is de eerste persoon al in een ‘living cocoon’ begraven.