Ben (13) doet met snoek van 1 meter en 3 centimeter supervangst: ‘Die vis was zó zwaar’

Alles zit mee deze zonnige zondagmiddag voor visfanaat Ben Mulder (13). Samen met andere jongeren worden de hengels uitgegooid bij het botenhaventje naast de trambrug in Schipluiden. Best een beetje spannend, want het is een wedstrijd onder leiding van Patrick Verbaan van het jongerenwerk Stichting Welbevinden Delft en Ben is de jongste.