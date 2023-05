Ben jij fit? Test gratis je gezondheid tijdens FLOW-FitFestival in Pijnacker

Aantal misdrijven neemt toe, maar met veiligheid zit het goed in Pijnacker-Noot­dorp (aldus burgemees­ter)

De politiecijfers mogen dan een stijging van het aantal misdrijven en dan met name diefstallen en inbraken in Pijnacker-Nootdorp laten zien, volgens burgemeester Björn Lugthart is dit ‘een vertekend beeld’. Tijdens de pandemie was er sprake van een duidelijke afname. De cijfers zijn nu weer op het niveau van vóór de coronacrisis. ,,We doen het gewoon goed.”