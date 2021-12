Benzinepomp bij Makro is - ook zonder pasje - goedkoopste van de regio

Wie echt goedkoop wil tanken in de regio Den Haag moet naar Makro Delft. Het tankstation bij de zelfbedieningsgroothandel - dat ook voor niet-pasjeshouders toegankelijk is - staat op de derde plaats van goedkoopste benzine-adressen in Zuid-Holland.

Gemeten over 2021 bedroeg bij Makro Delft de gemiddelde literprijs van de populairste brandstof Euro 95/E10 1,72225 euro. Dit heeft MultiTankcard berekend aan de hand van betaalgegevens van meer dan 500.000 automobilisten die dagelijks gebruik maken van een tank- of laadpas. Met die gegevens heeft het platform direct inzicht in de aangeboden pompprijzen bij alle ruim 4000 tankstations in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat automobilisten in Limburg en Utrecht gemiddeld het meest betalen voor een liter benzine. In het noorden van het land is de benzine het voordeligst. De drie goedkoopste tankstations van Nederland bevinden zich in de provincie Groningen.

Groeiend prijsverschil

Opvallend in de cijfers van afgelopen jaar is het groeiende prijsverschil tussen benzinestations langs snelwegen en provinciale wegen. In 2019 bedroeg dit verschil nog gemiddeld 11 cent per liter, dit jaar was het 15 cent per liter. Het voordeligste tankstation van Zuid-Holland staat in Noordwijkerhout.

