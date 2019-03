Beste ijs van Zuid-Holland straks ook te koop in Delft

Thomas van Zaanen is pas 24 jaar, maar staat nu al aan de top in zijn vakgebied. Hij had al een ijssalon aan het Sluisplein in Leidschendam, maar opent nu een winkel aan de Kruisstraat in Delft. ,,Al langere tijd wil ik uitbreiden, maar ik kon geen goede locatie vinden. Toen dit vrijkwam en ik werd benaderd om hier een salon te beginnen, twijfelde ik geen moment”, vertelt de jonge ijsmaker. ,,Het wordt een mooie salon met een strak interieur, maar toch ook zoet. Als je het mij vraagt, wordt het de mooiste van heel Zuid-Holland en staat hij straks zeker in de top 3 van Nederland.”