Bestuurder onder invloed ramt vangrails aan beide kanten van de weg

Veertig woningen in Poeldijk onbewoon­baar door brand

24 juni Een brand in een wooncomplex aan de Wittebrug in Poeldijk heeft vannacht flinke schade aangericht. Veertig woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. Bewoners wordt de komende dagen onderdak geboden bij familie en in hotels in de buurt. ,,We hadden het aardig voor elkaar hier."