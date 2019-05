Beuken op de pedalen in de strijd tegen Vietnamese kindhuwelijken

Liefdespe­ri­ke­len in voetbalwe­reld in Filmhuis Lumen

14:06 Twee jonge voetbalspelers die verliefd op elkaar worden en voor een bijna onmogelijke keuze worden gesteld: of de liefde of de kans op een carrière als profvoetballer. In Filmhuis Lumen aan het Doelenplein in Delft is op dinsdagavond 28 mei de film Mario te zien, waarin kijkers mee worden genomen in het verhaal dat zich afspeelt in de Duitse stad Hamburg.