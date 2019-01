Bevlogen artsen in de tropen

De motivatie en gedrevenheid om medische hulp te bieden, ergens in Zuid-Amerika, zat er al vroeg in bij Jacob (36) en Carolien (34) van der Ende. Geboren in Delft en getogen in Nootdorp vond Jacob volgens eigen zeggen in Carolien 'echt de ware'. De liefde bleef niet alleen beperkt tot elkaar, maar breidde zich ook uit naar hun uiteindelijke werk als tropenarts: hulp bieden waar dat echt nodig is.



Jacob: ,,Wij kennen elkaar vanuit onze tijd op de middelbare school, nu bijna twintig jaar geleden. We zijn beiden geneeskunde gaan studeren met in eerste instantie het idee specialist in Nederland te worden. Carolien heeft tijdens haar studie een jaar in Chili wetenschappelijk onderzoek gedaan en een deel van haar coschappen in Suriname. Zelf heb ik een kleine anderhalf jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan in Mexico.”



Terug in Nederland gingen ze samenwonen en kwamen ze volgens Jacob 'tot de conclusie dat we veel liever mensen gaan helpen die medische hulp harder nodig hebben dan de mensen in Nederland'.



,,In 2010 hebben we zodoende besloten tropenarts te worden. Door onze eerdere tijd in Zuid-Amerika was dat het continent dat we wilden gaan helpen. Aan het einde van onze specialisatie tot tropenarts was de ebola-uitbraak in West-Afrika echter in volle gang en besloten we eerst daar te gaan helpen. Drie maanden als vrijwilliger werden uiteindelijk bijna anderhalf jaar. We hebben daar gewerkt in een klein ziekenhuis met 70 bedden, een operatiekamer en een verloskamer."