Bewoners krijgen buurtfeestje als dank voor hun medewerking én geduld

Het grasveld aan de Schrobbelaarstraat in Delft was woensdag dé plek voor ontmoeting. Buurtbewoners, medewerkers van Woonbron en vaklieden van De Goede Vastgoedonderhoud vierden er met elkaar een feestje nu het onderhoud aan de sociale huurwoningen in de Krakeelbuurt in een vergaand stadium is.