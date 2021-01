Bewoners van Delfts wooncomplex opgeschrikt door zware explosie: ‘Als je dit flikt, ben je niet goed bij je hoofd!’

Of het om een gerichte actie gaat, is niet duidelijk. Maar het is niet de eerste keer dat er een grote explosie plaatsvindt in Delft. In september en november 2020 zorgden ontploffingen ook voor veel schade in de stad. Onder meer waren er twee zware explosies voor de deur van een bedrijfspand aan de Leeuwenstein en werd een pui in de wijk Tanthof vernield. Tot nu toe vielen bij de explosies geen gewonden. De zoektocht naar de dader(s) is in volle gang. Vrijdagochtend vroeg rukten medewerkers van de recherche, de Forensische Opsporing (FO) en een medewerker gespecialiseerd in explosieven uit om onderzoek te doen in de César Franckstraat.