Bewoners willen beter plan voor autovrije binnenstad: ‘Groot verschil tussen idealisme en realiteit’

Warmtenet geen sexy oplossing, wel duurzame investe­ring in toekomst: ‘Vroeg of laat moet je iets’

Vroeg of laat moet iedereen eraan geloven, aan het duurzamer maken van je woning. Door zich op het warmtenet van nutsbedrijf HVC te laten aansluiten kunnen deze bewoners in één keer die stap zetten. Waar de ruime meerderheid nog twijfelt, is er in elk geval al één huishouden dat het contract heeft getekend. De eigenaar krijgt als beloning een vlaggetje in de tuin.