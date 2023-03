Bewoners zetten handtekening onder plan voor verbetering van Delft-West

Royal Delft Group, bekend van het merk Delfts blauw, ziet omzet enorm stijgen en winst toenemen

De omzet van Royal Delft Group is het afgelopen jaar gestegen met 44 procent. De onderneming, bekend van het merk Delfts blauw, zette een bedrag van 7,1 miljoen euro om, tegenover 4,9 miljoen euro in 2021. Ook de nettowinst nam toe van 703.000 euro in 2021 tot 986.000 euro het afgelopen jaar.