Bewonersvereniging roept nieuwe raad op om parkeertarief niet te verhogen

Vier eeuwen in en uit het keurslijf: lezing laat de veranderen­de positie van de vrouw zien

In het kader van de Internationale Vrouwendag is in Haagse bibliotheken een speciale lezing te volgen. Kunsthistorica Saskia Kuus toont aan de hand van mode hoe de positie van vrouwen in vier eeuwen veranderde. Met een Haagse primeur. In de rubriek Gedane Zaken: de lezing I’n en uit het keurslijf’.

8 maart