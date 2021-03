Bezoekers van natuurgebied verjaagd door hondenroedels: ‘Ze hebben die beestjes niet onder controle’

Rode cijfers voor Royal Delft vallen nog mee door vastgoed

23 maart De omzet van de Royal Delft Group is in 2020 gedaald met 45 procent ten opzichte van 2019. Het kwam uit op 3,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de dinsdag vrijgegeven jaarcijfers. Met een verlies van 714.000 euro (een jaar eerder nog 811.000 euro in de plus) telde ceo Henk Schouten zelfs een beetje zijn zegeningen.